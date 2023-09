Lukaku il "re" del mercato sul web: al quarto posto Osimhen, c'è anche Garcia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Romelu Lukaku è il sovrano indiscusso del calciomercato estivo. Il più citato dai media nazionali (1.193 menzioni) è stato infatti l'attaccante belga, seguito dallo juventino Dusan Vlahovic e dall'interista Davide Frattesi. Lo rileva il monitoraggio svolto sulle principali radio e tv italiane da Mediamonitor.it.

Medaglia d'argento delle citazioni per Vlahovic (557) rimasto invece a Torino. Chiude il podio Davide Frattesi (455), centrocampista nerazzurro ex Sassuolo protagonista a fine giugno del derby di mercato con il Milan. Al quarto posto troviamo Victor Osimhen (419 menzioni), lungamente "corteggiato" dalle sirene arabe, che precede Gianluca Scamacca (394), arrivato all'Atalanta dopo una sola stagione in Premier League al West Ham. Sesta piazza per Alvaro Morata (384), l'attaccante spagnolo a cui facevano la corte Roma, Inter e Milan in questa sessione di mercato. Segue con 374 citazioni l'ex portiere interista Andre' Onana, trasferitosi a Manchester sponda United. Nella classifica troviamo all'ottavo posto Rudi Garcia (346), l'allenatore francese chiamato a guidare il Napoli nel post-Spalletti, che supera l'ex milanista Sandro Tonali (340), protagonista di una ricca cessione al Newcastle. Lo riporta l'agenzia di stampa Agi.