Lukaku supererà la doppia cifra, per molti anche i 20 gol: la previsione dei tifosi

Gli utenti di Tuttonapoli.net non hanno dubbi: Romelu Lukaku supererà sicuramente la doppia cifra.

Gli utenti di Tuttonapoli.net non hanno dubbi: Romelu Lukaku supererà sicuramente la doppia cifra. Nel sondaggio proposto dalla nostra redazione sui gol che il nuovo attaccante azzurro segnerà, la stragrande maggioranza dei tifosi (circa il 48% dei votanti) si aspetta tra i 10 e i 20 gol stagionali. Non lontanissima un'altra fetta consistente di sostenitori azzurri che si attende oltre 20 gol dall'ex Chelsea, ben il 44%. In pochissimi invece si aspettano un flop da "Big Rom" che solo per il 2% segnerà meno di 10 gol. Per la restante parte (il 5% circa) il numero 11 scelto da Conte segnerà addirittura oltre i 30 gol.

Il risultato dimostra quanta grande fiducia i tifosi azzurri ripongano nella capacità di Lukaku, pronto a contribuire in modo significativo alla stagione del Napoli, con la maggior parte che lo vede come una garanzia per almeno la doppia cifra in termini di reti. Ma una buona fetta di tifosi va anche oltre ed immagina una stagione da sogno con il belga a segno per più di 20 volte! Con un massimo di 41 partite a disposizione (nella previsione più ottimista, con il Napoli in finale di Coppa Italia), Lukaku può dimostrare il suo valore e bissare almeno il bottino di reti della scorsa stagione alla Roma, in Serie A: 13 centri.