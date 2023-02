Lunedì la Panchina d'oro, presenti due speaker di lusso: i ct iridati Scaloni e De Giorgi

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Lunedì si svolgerà la 31/a edizione della Panchina d'oro, l'evento che celebra gli allenatori italiani. Dopo due anni di assenza a causa della pandemia, la Panchina d'oro torna nella cornice originale, a Coverciano, nel cuore del Settore tecnico federale. Durante la cerimonia verranno premiati i migliori allenatori della scorsa stagione, secondo il giudizio dei colleghi tecnici, e l'evento si inserirà come di consueto all'interno di un corso di aggiornamento per allenatori prof.; ore di lezione che avranno come docenti - tra gli altri - due speaker d'eccezione, come il ct della Nazionale argentina neocampione del mondo, Lionel Scaloni, e un altro ct salito sul tetto del mondo solo qualche mese fa, ovvero l'allenatore dell'Italvolley, Ferdinando De Giorgi. "Siamo onorati - ha sottolineato il presidente del Settore tecnico, Demetrio Albertini - di ospitare due ct campioni del mondo. Con Scaloni siamo stati in contatto diretto in questi giorni per definire la sua presenza e il confronto che lui e De Giorgi avranno con i nostri allenatori non potrà far altro che stimolare il dibattito e aumentare le conoscenze, in un rapporto di 'contaminazione' continuo che è il fulcro della nostra Scuola allenatori".