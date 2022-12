Lutto nel mondo arbitrale, è morto l'ex fischietto Robert Boggi: aveva 67 anni

Roberto Boggi, ex arbitro internazionale, è morto a Salerno all'età di 67 anni.

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Robert Anthony Boggi, ex arbitro internazionale, è morto a Salerno all'età di 67 anni. L'ex fischietto italiano, ha diretto 119 gare in A, diventò internazionale nel 1996, mentre nel 1990 gli fu assegnato il Premio "Giorgio Bernardi" come miglior giovane arbitro debuttante in A. Nel 2006 venne nominato designatore degli arbitri di serie C, carica da cui si dimise per contrasti con il nuovo presidente dell'AIA, Gussoni.