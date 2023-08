Lutto nel mondo del calcio: è morto Carlo Mazzone, l'ex Napoli aveva 86 anni

Il calcio piange la scomparsa di Carlo Mazzone.

TuttoNapoli.net

Il calcio piange la scomparsa di Carlo Mazzone. L'ex allenatore di Roma e per una breve parentesi Napoli, aveva 86 anni e a darne la notizia è l'edizione online de Il Messaggero. Conosciuto come Sor Carletto o Sor Magara, era il detentore di record di panchine in Serie A: 792 ufficiali, 797 considerando i cinque spareggi. Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.