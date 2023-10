Lutto nel mondo del calcio: è morto Sir Bobby Charlton, la leggenda inglese aveva 86 anni

All'età di 86 anni si è infatti spento Sir Robert Charlton, conosciuto dai più semplicemente come Bobby Charlton.

Bruttissime notizie per il calcio inglese e non solo. All'età di 86 anni si è infatti spento Sir Robert Charlton, conosciuto dai più semplicemente come Bobby Charlton. A darne l'annuncio è stata la famiglia, subito seguita dal tweet di cordoglio della Premier League: "Siamo estremamente tristi di sentire la notizia della scomparsa di uno dei più grandi calciatori nella storia del calcio inglese. Le nostre condoglianze alla famiglia di Sir Bobby e a tutto il Manchester United", questo il messaggio del massimo campionato inglese.