Lutto nel mondo del calcio, morto Troja a 78 anni: fu centravanti del Napoli per una stagione

Gaetano Troja, ex centravanti del Palermo negli anni '60 e '70, è deceduto a 78 anni dopo un lungo ricovero in ospedale.

TuttoNapoli.net

Gaetano Troja, ex centravanti del Palermo negli anni '60 e '70, è deceduto a 78 anni dopo un lungo ricovero in ospedale. Giocò anche con il Napoli nella stagione '73-'74, solo 4 presenze prima di trasferirsi al Bari. Era ricoverato per complicazioni dovute a setticemia, diabete e problemi cardiaci: gli era stata amputata una gamba e aveva dovuto affrontare un’operazione quando è stato trasportato in terapia intensiva, dove è rimasto alcuni giorni.