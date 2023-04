Ma non doveva andare al West Ham? Zielinski è l’unico a non aver voltato pagina

TuttoNapoli.net

Su Tuttomercatoweb si parla di Piotr Zielinski: "Ma non doveva andare al West Ham? Zielinski può ringraziare Fabian Ruiz - Piotr Zielinski la scorsa estate era destinato a lasciare Napoli. Quando gli intermediari della trattativa col West Ham si presentano a Dimaro per parlare direttamente col presidente De Laurentiis tutto lascia pensare che di lì a poco si sarebbe materializzata la cessione. Per due motivi: perché l'offerta degli hammers era di quelle importanti e perché l'idea originaria del Napoli era quella di cedere lui e di rinnovare il contratto di Fabian Ruiz. Succede poi che in quel summit si parla molto, si alza anche la voce, ma non si trova un accordo: il Napoli alza la posta in attesa del rilancio e aspetta. Nel frattempo, però, lo spagnolo si mette di traverso.

Fabian Ruiz fa capire in tutti i modi al Napoli che il contratto non l'avrebbe rinnovato e Giuntoli, a quel punto, è costretto a cederlo al PSG per non perderlo poi a parametro zero. Zielinski di conseguenza resta e si ricolloca. Ritrova la maglia da titolare e partita dopo partita torna il centrocampista determinante degli anni di Sarri. Sarà lo scudettato con più anni di anzianità nel club, l'unico a non aver voltato pagina nell'estate in cui tutti i pilastri del Napoli di Sarri l'hanno fatto.