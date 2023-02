Maglia Napoli con immagine Maradona, gip archivia il caso: “Ricorso eredi inammissibile”

"Peraltro, nessuna denuncia vi è stata da parte del Napoli, «presunta e unica persona offesa»”.

© foto di www.imagephotoagency.it

L’edizione online de Il Mattino fa sapere che il gip del tribunale di Napoli Rosamaria De Lellis ha firmato un decreto di archiviazione sul caso delle maglie con l'immagine di Maradona, indossate dal Napoli in alcune gare della stagione 2021-2022, in base all'accordo tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Stefano Ceci, che dal 2020 è titolare dei diritti di immagine dell'ex campione: “Contro la richiesta di archiviazione del pm nel procedimento si era opposto l'avvocato Sebastian Jorge Baglietto, fino a pochi mesi fa legale rappresentante dei cinque eredi di Maradona. Ma il gip De Lellis ha ritenuto infondate le sue motivazioni («opposizione inammissibile») perché non sono stati prodotti nuovi elementi e l'ipotesi di truffa nei confronti degli eredi è stata ritenuta infondata.