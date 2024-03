Magra consolazione: Napoli imbattuto da 6 gare, quest'anno non era mai accaduto

Una magra consolazione, ad ogni modo, per il Napoli arriva dai numeri e dalle statistiche

Passo falso del Napoli per la rincorsa Champions. Nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A, infatti, la squadra di Calzona pareggia 1-1 col Torino e resta alle spalle dell'Atalanta a quota 44. Al Maradona, nel primo tempo, ci pensano i due portieri Milinkovic-Savic e Meret a tenere tutto in equilibrio, nella ripresa Kvaratskhelia (61') sblocca il match su assist di Mario Rui e Sanabria (64') pareggia in rovesciata sugli sviluppi di un corner.

Una magra consolazione, ad ogni modo, per il Napoli arriva dai numeri e dalle statistiche: quella azzurra - raccontano i dati Opta - è solo la settima squadra ad aver tagliato il traguardo dei 3600 gol segnati nella storia della Serie A a girone unico, dopo Juventus, Inter, Milan, Roma, Fiorentina e Lazio (risultati a tavolino inclusi). Inoltre, il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite giocate tra tutte le competizioni (2V, 4N): era dal periodo tra aprile e maggio 2023 che gli azzurri non mettevano in fila così tante partite senza sconfitte (sei anche in quel caso).

D'altro canto, il Torino è rimasto imbattuto in entrambi i match stagionali contro il Napoli (1V, 1N) per la prima volta dalla stagione 2008/09 (due vittorie in quel caso, con Walter Novellino in panchina nel match d’andata e Giancarlo Camolese al ritorno).