Makoumbou ha scontato la squalifica: Ranieri ha preso una decisione per Napoli

Assente per squalifica contro il Sassuolo Antoine Makoumbou sarà regolarmente in campo contro il Napoli, domani alle ore 18:00

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Assente per squalifica contro il Sassuolo Antoine Makoumbou sarà regolarmente in campo contro il Napoli, domani alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona.

Il centrocampista congolese è uno dei perni portanti della squadra di mister Ranieri, l’unico fino all’ultimo match, ad essere sempre sceso in campo dal primo minuto in tutte le gare stagionali del Cagliari. In Serie A ha collezionato 14 presenze con 1191 minuti sul terreno di gioco. Ora è pronto a riprendersi il suo posto in mezzo al campo, presumibilmente ancora al fianco di Prati. Lo si legge su Cagliarinews24.it.