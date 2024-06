Maledizione Milik, salta il 2° Europeo consecutivo: c'è la conferma del CT

Ancora una volta sfortunatissimo Milik: salterà per infortunio Euro 2024, dopo che fu costretto per lo stesso motivo all'assenza già nella scorsa edizione

TuttoNapoli.net

Ancora una volta sfortunatissimo Arkadiusz Milik: l'attaccante polacco salterà per infortunio l'Europeo 2024, dopo che fu costretto per lo stesso motivo all'assenza già nella scorsa edizione, quella del 2020. Il giocatore della Juventus nel corso della partita contro l'Ucraina è stato costretto a lasciare il campo dopo soli due minuti, a seguito di uno scontro con Ruslan Malinovskyi.

L'ex Napoli è crollato a terra dolorante ed è uscito zoppicante tre minuti più tardi, aiutato da due membri dello staff medico. In diretta dal campo le condizioni di Arek Milik hanno subito destato preoccupazione. I sue due connazionali Lewandowski e Szczesny sono andati immediatamente a consolarlo. Le telecamere hanno ripreso la fidanzata del polacco in lacrime mentre il suo compagno abbandonava il terreno di gioco. Poi in conferenza stampa è arrivata la conferma di quanto si temeva da parte del CT della Polonia Michał Probierz: "Dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Domani risponderemo alle domande. Ora devo discutere con il medico delle condizioni di altri tre giocatori, la cui partecipazione all'Europeo porta con sé un punto interrogativo".