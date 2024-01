Malore per Riva, il Napoli esprime solidarietà: "Forza Gigi, siamo tutti con te!"

Paura a Cagliari per Gigi Riva. L'ex attaccante ha infatti accusato un malore in casa nella giornata di ieri ed è stato subito trasportato in ospedale

TuttoNapoli.net Paura a Cagliari per Gigi Riva. L'ex attaccante ha infatti accusato un malore in casa nella giornata di ieri ed è stato subito trasportato in ospedale per dei controlli. Rombo di tuono è stato ricoverato dopo il malessere che lo ha colpito nella sua abitazione. Il Napoli, tramite un post su Twitter, ha espresso la sua vicinanza: "Forza Gigi, siamo tutti con te!". Forza Gigi, siamo tutti con te! — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 22, 2024