Man City, Guardiola operato d'urgenza alla schiena: ecco quando tornerà in panchina

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, è stato sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico a Barcellona per un problema alla schiena. Lo ha reso noto il suo club, con una nota sul sito ufficiale, spiegando che il manager dovrebbe tornare in panchina in Premier League dopo la sosta per le nazionali, tra poco meno di un mese. Uno stop inatteso per Guardiola, mentre gira sul web un video che lo vede protagonista di un simpatico siparietto con un tutore dell'ordine che ieri lo ha multato per divieto di sosta: alla richiesta di fare un selfie rivoltagli dal vigile, Guardiola ha risposto: "Devi pagarmi se la vuoi".

Quanto all'operazione, il City spiega che "Guardiola soffre ultimamente di forti dolori alla schiena ed è quindi volato a Barcellona per un piccolo intervento chirurgico d'urgenza eseguito dalla dottoressa Mireia Illueca. L'intervento - si sottolinea - è stato un successo e Pep seguirà la riabilitazione a Barcellona. In sua assenza, il vice allenatore Juanma Lillo supervisionerà l'allenamento della prima squadra e sarà a bordo campo per le partite fino al ritorno di Pep. Il suo ritorno è previsto dopo la prossima sosta per le nazionali. Tutti al City augurano a Pep una pronta guarigione e non vedono l'ora di rivederlo presto a Manchester", conclude la nota. Prima dello stop per le nazionali, il City ha in programma due partite di campionato, domenica prossima contro lo Sheffield e il 2 settembre col Fulham. Se il programma di recupero sarà rispettato, Guardiola dovrebbe essere presente in panchina contro il West Ham il 16 settembre. (ANSA).