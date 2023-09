Mancini, esordio flop con l'Arabia: si prevedono proteste e stadio semivuoto

Oggi parte ufficialmente l'esotica e divisiva avventura di Roberto Mancini da commissario tecnico dell’Arabia Saudita

Oggi parte ufficialmente l'esotica e divisiva avventura di Roberto Mancini da commissario tecnico dell’Arabia Saudita. Il deserto è lontano solo geograficamente: come sottolinea infatti il Corriere della Sera, per il debutto del nuovo corso, l’amichevole di stasera (calcio d’inizio alle 21) contro la Costa Rica, i sauditi non potevano che scegliere il St James’ Park, che è loro, come loro è il Newcastle United Football Club, da quando nell’ottobre del 2021 il Fondo per gli investimenti pubblici di Riad (Pif) ha comprato tutto per 300 milioni di sterline, 353 milioni di euro.

"Porterò con orgoglio la nostra italianità nel mondo", ha detto il giorno della sua presentazione, mentre ieri è rimasto in silenzio: vigilia blindata. Ma la verità è che stasera non ci saranno code ai botteghini: nonostante i prezzi stracciati, 5 sterline gli adulti e 3 i ragazzini, lo stadio si preannuncia mezzo vuoto