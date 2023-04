Mara Venier esclama "Forza Napoli", scoppia la polemica a 'Domenica In'

Mara Venier è una nota tifosa del Napoli.

Mara Venier è una nota tifosa del Napoli. La conduttrice veneziana non ha mai nascosto la sua fede calcistica, ma l'eccessivo tifo a 'Domenica In', nel giorno del big match Napoli-Milan non è andato giù a molti, compreso al marito della Venier. Tutto è partito dall'intervista in diretta a Jerry Calà, che ha ringraziato Napoli e lo staff medico che lo ha operato al cuore, salvandolo da un infarto mentre si trovava nel capoluogo campano.