"Maradona cocainome", clamoroso tentativo di hackeraggio della lectio ad Unisa

"Maradona cocainome": è l’urlo che interrompe la ritualità della lectio magistralis dedicata a El Pibe De Oro, promossa da Filmidea all’univeristà di Salerno in modalità streaming. Un tentativo di hackeraggio che ha spinto i docenti Unisa a stoppare il webinar online, trasmesso sulla piattaforma Zoom, per precauzione. Un’interruzione proprio nel giorno in cui il San Paolo diventa Stadio Diego Armando Maradona. Lo scrive l'edizione online de Il Mattino.