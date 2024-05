Maradona con tanti spazi vuoti: molti abbonati disertano

A mezz'ora dal calcio d'inizio di Napoli-Bologna il Maradona presenta ancora tantissimi spazi vuoti nonostante siano previsti più di 40mila spettatori.





© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Ma qual è il motivo della poca affluenza? Tanti abbonati non assisteranno al match, come dimostra il giornalista di Repubblica Marco Azzi su X. Infatti come mostra il collega sui social, tantissimi abbonati hanno rimesso in vendita il proprio posto per questa gara grazie alla possibilità di cambiare nominativo e non saranno presenti al Maradona.