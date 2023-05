Maradona, il calco del piede donato ai campioni d'Italia: la consegna a Castel Volturno

Una riproduzione per il presidente De Laurentiis, il tecnico Spalletti e per ogni singolo calciatore con nome e numero personalizzato.

Nel pomeriggio di venerdì 2 giugno nel centro tecnico di Castel Volturno l'imprenditore napoletano Stefano Ceci, ex manager di Diego Armando Maradona, omaggerà con il calco del piede sinistro del Pibe de Oro il campioni d'Italia del Napoli. Una riproduzione per il presidente De Laurentiis, il tecnico Spalletti e per ogni singolo calciatore con nome e numero personalizzato. Ceci racconta che si tratta di una scommessa mantenuta, a inizio anno aveva promesso al presidente e al capitano del Napoli di omaggiarli in caso di scudetto. A riferirlo è Il Mattino, nella sua edizione online.