Mario Rui a Cagliari aggancia le presenze di Careca: la Top 30 all time è ad un passo

Mario Rui quest'oggi a Cagliari scalerà un altro gradino nella classifica all time azzurra. Il terzino portoghese del Napoli raggiungerà le 221 presenze in azzurro, agganciando così Careca e Girardo al 34esimo posto nella storia del Napoli. E nel mirino ci sono già Corradini, Hysaj e Altafini per puntare alla Top 30 assoluta.