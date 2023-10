Marotta con Rocchi al Centro di Lissone: lezioni per il corso da dirigente addetto agli arbitri

Secondo quanto riportato da SportFace, prosegue e sta giungendo alla sua conclusione il corso per dirigente addetto agli arbitri.

Secondo quanto riportato da SportFace, prosegue e sta giungendo alla sua conclusione il corso per dirigente addetto agli arbitri, con le lezioni in programma oggi e domani al centro Var di Lissone, dove gli allievi continuano il loro iter formativo dopo le prime docenze a Coverciano.

Tra le personalità intervenute il programma didattico anche il presidente dell’Aia, Carlo Pacifici, l’amministratore delegato Sport dell’Inter, Giuseppe Marotta, il responsabile Can, Gianluca Rocchi, il responsabile Can C, Maurizio Ciampi, il componente della Can, Andrea Gervasoni, il dirigente addetto agli arbitri dell’Inter, Giorgio Schenone, e l’head of Competitions della Lega Serie A, Andrea Butti. Si tratta del terzo corso per ‘Dirigente addetto agli arbitri.