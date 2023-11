Marsiglia, furia Gattuso coi giocatori ma il club si interroga su di lui: peggior partenza in 21 anni

La situazione si fa delicata al Marsiglia, dove in società si stanno già interrogando su Rino Gattuso.

La situazione si fa delicata al Marsiglia, dove in società si stanno già interrogando su Rino Gattuso. Da quando l'ex tecnico del Napoli siede sulla panchina dell'OM la squadra ha raccolto solo cinque punti in sei partite di Ligue 1. Una sola vittoria, contro il Le Havre datata 8 ottobre, due pareggi e tre sconfitte. Praticamente la peggiore partenza per un allenatore del Marsiglia da 20 anni a questa parte: bisogna risalire ad Albert Emon che nel 2002 ottenne solo 2 punti.

Ieri c'è stato un duro sfogo da parte del tecnico, che ha attaccato i giocatori definendo il secondo tempo come il peggiore sin dal suo arrivo. E che avrebbe preferito perdere 4-0. Attualmente il Marsiglia è nono in classifica, a -6 dalla zona Champions. Giovedì c'è tempo per rialzare la testa al Vélodrome contro l'Ajax, quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Lì almeno gli effetti della cura Gattuso stanno portando i suoi frutti, con la squadra al comando di un girone che comprende anche Brighton e AEK Atene (battuto due volte). A riportarlo è Tuttomercatoweb.