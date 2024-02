Marsiglia, Gattuso non decolla: il club (per ora) lo conferma

L'ex allenatore del Napoli avrebbe avuto rassicurazioni e il suo posto in panchina non sarebbe a rischio.

Non sta decollando l'avventura al Marsiglia di Gennaro Gattuso, che subentrato a Marcelino in settembre non è riuscito a svoltare la stagione dei francesi. Dopo il pareggio di venerdì sera il pubblico ha contestato la squadra, scagliandosi anche contro il tecnico, che però la società ha voluto confermare, come scrive Le10Sport.

L'ex allenatore del Napoli avrebbe avuto rassicurazioni e il suo posto in panchina non sarebbe a rischio. Nei piani del Marsiglia c'è la conclusione della stagione con l'allenatore italiano alla guida, ma chiaramente le prossime partite saranno decisive e in caso di nuovi risultati negativi la posizione di "Ringhio" potrebbe cambiare.