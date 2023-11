Mazzarri aspetta solo due calciatori: chi manca dalle nazionali

Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Olivera, Raspadori, Di Lorenzo, Elmas e Politano

Si sta ampliando la rosa del Napoli in vista della gara di sabato contro l'Atalanta. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Olivera, Raspadori, Di Lorenzo, Elmas e Politano. Mancano all'appello solo Anguissa e Lindstrom. Mazzarri li aspetta per avere il gruppo al completo, in particolar modo un pilastro della formazione titolare come Anguissa e considerando anche le condizioni già non perfette di Zielinski.