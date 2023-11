Mazzarri, c'è un solo grande dilemma sul suo arrivo

Il vero dubbio legato a Mazzarri non è solo tattico. Giocherà col 4-3-3, sembrano esserci pochi dubbi

Il vero dubbio legato a Mazzarri non è solo tattico. Giocherà col 4-3-3, sembrano esserci pochi dubbi. Il punto è che molti dimenticano che in passato a Napoli tra i suoi pochi limiti c'era quello di non gestire appieno l'organico. Fu lui a creare la definizione di titolarissimi. Dieci anni fa ne aveva ampio motivo dato che in panchina c'erano giocatori non all'altezza dei titolari, ma ora si ritroverà una rosa forte, di valore, e si pensa a gente come Elmas, Lindstrom, Cajuste, Raspadori e Simeone vogliosa di giocare e avere continuità. C'è tanta curiosità nel capire come gestirà l'organico.