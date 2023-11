Mazzarri e l'avvio choc: tutti hanno pensato la stessa cosa

Walter Mazzarri si appresta a vivere la sua seconda avventura sulla panchina del Napoli e lo farà partendo subito forte

Walter Mazzarri si appresta a vivere la sua seconda avventura sulla panchina del Napoli e lo farà partendo subito forte: Atalanta, Real, Inter, Juve, Braga. Cinque gare da brividi che, però, non spaventano. Il tecnico degli azzurri, infatti, anche nel 2009 fu chiamato ad un avvio sprint. Dopo il Bologna all'esordio, infatti, affrontò Fiorentina, Milan e Juventus. In totale conquistò sette punti, dieci col Bologna. Famoso il 2-2 col Milan al 94' o la vittoria con la Juve decisa da Hamsik. Tradotto: l'avvio super, ora, non è un problema.