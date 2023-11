Mazzarri e un avvio shock: prima l'Atalanta, poi Real Madrid, Juventus e Inter

Il calendario non sarà però dalla parte dello stesso Mazzarri, visto che le prime quattro partite saranno complicatissime

Da ieri pomeriggio Walter Mazzarri è tornato a essere l'allenatore del Napoli, con il club azzurro che ha prima comunicato l'esonero di Rudi Garcia e successivamente, dopo pochi secondi, il ritorno del tecnico di San Vincenzo, che avrà adesso due settimane per iniziare a lavorare con la sua nuova rosa, priva dei Nazionali, per provare a presentarsi al meglio alla ripresa della Serie A. Il calendario non sarà però dalla parte dello stesso Mazzarri, visto che le prime quattro partite saranno complicatissime, contro Atalanta, Real Madrid (in Champions), Juventus e Inter. Questo il dettaglio:

- Atalanta-Napoli: sabato 25 novembre, ore 18. Gewiss Stadium

- Real Madrid-Napoli: mercoledì 29 novembre, ore 21. Stadio Santiago Bernabeu

- Napoli-Inter: domenica 3 dicembre, ore 20.45. Stadio Diego Armando Maradona

- Juventus-Napoli: venerdì 8 dicembre, ore 20.45. Allianz Stadium