Mazzarri, fissata la prima conferenza stampa: giorno e orario

Walter Mazzarri parlerà domani per la prima volta

TuttoNapoli.net

Walter Mazzarri parlerà domani per la prima volta. Appuntamento alle 15.30 al Konami Training Center di Castel Volturno per presentare la sfida contro l'Atalanta di sabato. Ma sarà anche l'occasione per ritrovarsi, salutare tutti e motivare la sua scelta di sedersi sulla panchina del Napoli. Tanta curiosità per la prima conferenza.