Mediaset pronta a far causa a Pardo per il contratto con Dazn: “Violati accordi in esclusiva"

Pierluigi Pardo, nell'ultima stagione telecronista di Dazn è al centro di una battaglia economico-legale. Dazn ha annunciato la sua presenza, tra gli altri, nel team di opinionisti in vista della prossima stagione. Mediaset, minaccia un'azione legale nei confronti del giornalista ed è pronta a fargli causa per l’accordo con Dazn. Lo spiega Mediaset con una nota ufficiale. “A seguito di grave inadempimento delle intese di collaborazione esclusiva raggiunte, Mediaset agirà in tutte le sedi competenti nei confronti di Pierluigi Pardo. Nonostante gli impegni assunti, confermati dalla partecipazione di Pierluigi Pardo a una riunione operativa con la redazione sportiva Mediaset avvenuta il 2 luglio 2021, il conduttore è stato riportato giovedì 8 luglio come membro della squadra di telecronisti di un’altra società. Ove tale inadempienza fosse confermata, Mediaset non solo risolverà le intese raggiunte ma agirà nei confronti di Pardo in tutte le sedi competenti”.