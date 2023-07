Meluso fermo da due anni: il motivo per cui finì con lo Spezia è sorprendente

Molti si domandano, come mai Meluso ha lasciato lo Spezia dopo un anno e dopo la salvezza nonostante avesse ancora due anni di contratto?

TuttoNapoli.net

© foto di Ufficio Stampa dello Spezia Calcio

Molti si domandano, come mai Meluso, nuovo ds azzurro, ha lasciato lo Spezia dopo un anno e dopo la salvezza nonostante avesse ancora due anni di contratto? Nel 2021 il quotidiano Repubblica motivava così il divorzio col club bianconero: "Al direttore generale dell’area tecnica non è bastato centrare la salvezza contro tutti i pronostici nella prima storica stagione in serie A, pur contando sul budget più basso di tutta la categoria. Certamente il bilancio di Meluso è largamente positivo, è riuscito a centrare diciannove acquisti in un tempo brevissimo, con autentici “colpi” come Ismajli, Leo Sena, Estevez, Pobega, Chabot, Verde, Agudelo e Provedel. A gennaio ha aggiunto Saponara, decisivo a fine stagione.

Gli spazi si erano, però, ristretti con il cambio al vertice. Si preannuncia come centrale il ruolo di Andrew Ramsey l'ideatore di un sistema di scouting sugli analytics, che raccoglie pareri molto controversi da parte degli addetti ai lavori".