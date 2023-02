Meret abbassa la saracinesca: zero gol incassati a febbraio, il Napoli è impenetrabile

Spezia, Cremonese, Sassuolo, Eintracht Francoforte ed Empoli. Cinque partite nel mese di febbraio, cinque vittorie e tutte senza subire gol.

Spezia, Cremonese, Sassuolo, Eintracht Francoforte ed Empoli. Cinque partite nel mese di febbraio, cinque vittorie e tutte senza subire gol. Questo dato è incredibile, Alex Meret non raccoglie il pallone dalla propria rete dal mese scorso e chiude febbraio da imbattuto. Il Napoli non è forte solo in attacco, la difesa adesso è imprenetrabile.