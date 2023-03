Meret e Kim recuperano per domani? L'annuncio del Cds

Buone notizie dall'infermeria. Spalletti, infatti, come scrive il Corriere dello Sport, è in attesa dell'okay dello staff medico

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Buone notizie dall'infermeria. Spalletti, infatti, come scrive il Corriere dello Sport, è in attesa dell'okay dello staff medico per annunciare il recupero di entrambi, di Kim e Meret, mentre già certo è il ritorno in pista di Lozano, assente con l'Atalanta per un fastidio muscolare evidentemente già svanito: ieri il Chucky s'è allenato regolarmente e dunque sarà nella lista del gala internazionale. E per finire, beh, sorpresa dietro l'angolo: Raspadori, assente dal Sassuolo per un infortunio alla coscia sinistra, spera vivamente di rientrare tra i convocati subito. Cioè già domani.