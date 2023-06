Messi testimonial dell'Arabia, 25mln ma tanti obblighi e il silenzio sui diritti umani

La Pulce sarà il testimonial del turismo e riceverà in cambio 25 milioni di dollari, pari a circa 22,5 milioni di euro.

Dopo l'addio al PSG, Lionel Messi ha deciso di rifiutare l'offerta faraonica arrivata dall'Arabia Saudita per iniziare la sua avventura in MLS con la maglia dell'Inter Miami. Secondo quanto riportato dal New York Times, però, l'argentino ha comunque siglato un accordo importante con il paese arabo. La Pulce sarà il testimonial del turismo e riceverà in cambio 25 milioni di dollari, pari a circa 22,5 milioni di euro. Negli obblighi di contratto quello di recarsi in Arabia almeno una volta all'anno, postare qualcosa sui social, contrassegnate da un hashtag approvato dai sauditi, e presenziare insieme alla sua famiglia in vacanze completamente pagate.

Il punto fondamentale del contratto siglato è quello del silenzio: "Messi non può dire nulla che possa "offuscare" l'Arabia Saudita, un paese che ha subito critiche diffuse soprattutto per quanto riguarda il mancato rispetto dei diritti umani", si legge sul New York Times.