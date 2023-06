Messi trascina l'Argentina, 2-0 all'Australia in amichevole: solo panchina per Simeone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Facile successo per l'Argentina campione del Mondo nell'amichevole contro l'Australia disputata a Pechino. Una sfida già vista in Qatar, quando agli ottavi di finale si impose per 2-1 la squadra di Scaloni; anche stavolta vincono i sudamericani, per 2-0, grazie al gol in apertura di Lionel Messi e al raddoppio nella ripresa firmato da German Pezzella. In campo anche il veronese Ajdin Hrustic, che ha giocato i secondi 45', mentre Nico Gonzalez (Fiorentina) è stato sostituito da Alejandro Garnacho al 74'; per il talento del Manchester United si tratta dell'esordio in Nazionale maggiore. Zero minuti invece per l'azzurro Giovanni Simeone.