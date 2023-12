"Mi hanno detto che Demme non gioca mai": ma Mazzari non conosceva a memoria il Napoli di Spalletti?

Così Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa del centrocampista classe '91, schierato titolare nella sfida di Coppa Italia contro il Frosinone

"Paradossalmente chi ha giocato meno ha fatto bene, tipo Demme che mi hanno detto che non gioca mai. Avevo programmato il cambio al 10' della ripresa, l'ho fatto al 7' e s'è arrabbiato". Così Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa del centrocampista classe '91, schierato titolare nella sfida di Coppa Italia contro il Frosinone e sostituito dopo 53 minuti dal tecnico.

Questo atteggiamento, per il bene di tutti, Mazzarri deve evitarlo. Non può dire "Mi hanno detto che Demme non gioca mai". È un modo per scaricare le responsabilità, per assumere le sembianze del traghettatore che sembravano esentare da colpe. Lo stesso Mazzarri, prima di ritornare sulla panchina del Napoli, aveva ribadito può volte di aver 'Studiato a memoria il Napoli di Spalletti'. Che Demme non giocava mai, lo sa bene anche Walter.