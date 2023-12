Miglior giocatore del 2023, la IFFHS premia Haaland: la top5

Erling Haaland è il miglior calciatore del mondo del 2023 secondo la IFFHS, la Federazione internazionale di storia e statistica del calcio.

Erling Haaland è il miglior calciatore del mondo del 2023 secondo la IFFHS, la Federazione internazionale di storia e statistica del calcio. L'attaccante norvegese, vincitore della UEFA Champions League, della Premier League, della Coppa del Mondo per club FIFA, della Supercoppa UEFA, della Coppa d'Inghilterra e autore di 50 reti nell'anno solare, ha totalizzato 209 punti e ha battuto Kylian Mbappe (105 punti) e Lionel Messi (85 punti).

È il suo primo trionfo ed è una prima volta anche per il suo Paese, la Norvegia. Rodri e Bellingham completano la Top 5.

L'IFFHS ha creato il premio come The World's best player nel 1988. Marco Van Basten (1988 e 1989) e Lothar Matthaus (1990) furono i 3 vincitori prima che il presidente della FIFA, Sepp Blatter, chiedesse all'IFFHS di lasciare l'incombenza alla FIFA, che creò il FIFA World Player of the Year, oggi The Best. Dal 2020, l'IFFHS ha deciso di riproporre questi premi: Robert Lewandowski è stato il vincitore degli Awards 2020 e 2021, Lionel Messi ha vinto nel 2022.