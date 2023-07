Milan, abbonamenti già sold out: la campagna del Napoli ancora tarda

Ieri si è chiusa la campagna abbonamenti del Milan per il campionato di Serie A 2023/24.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri si è chiusa la campagna abbonamenti del Milan per il campionato di Serie A 2023/24. Per i tifosi rossoneri resta comunque aperta la possibilità di sottoscrivere un abbonamento al “Club 1899”, che dà l’accesso alle aree più eleganti ed esclusive dello stadio di San Siro con ristorazione dedicata e servizi di assistenza. La campagna abbonamenti rinominata “Noi, voi, Milan” ha visto registrare, per la seconda stagione consecutiva, il sold out con 41.500 tessere vendute. Stavolta il pienone degli abbonati è stato ottenuto già a metà luglio, l’anno scorso arrivò a fine agosto.