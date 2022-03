Milan, addio a Kessié a giugno: visite superate e quadriennale firmato con il Barcellona

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Franck Kessié, centrocampista del Milan, ieri a Lugano (Svizzera), è stato sottoposto alle visite mediche di rito con il Barcellona. Lo riferisce il quotidiano Mundo Deportivo. L'ivoriano si trasferirà a fine stagione in Catalogna a parametro zero, dopo avere rifiutato le opzioni di rinnovo con il club rossonero. Kessié, sempre secondo la stampa catalana, ha firmato un contratto con lo lega alla squadra blaugrana per quattro stagioni. (ANSA).