Milan, il programma per la trasferta di Napoli: rientro immediato dopo la gara

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it In vista del match di domenica sera in casa del Napoli, il Milan partirà domenica mattina per raggiungere la città campana: il volo con a bordo la squadra di Stefano Pioli decollerà dall'aeroporto di Malpensa alle ore 10. Il rientro dei rossoneri avverrà subito dopo la sfida contro la formazione di Garcia, con l'arrivo previsto sempre a Malpensa alla 1.30 di notte. A riportarlo è MilanNews.it.