Milan in partenza per Napoli, ecco i convocati: Giroud e Thiaw in gruppo

Il Milan è in partenza da Milano Malpensa per raggiungere Napoli, dove domani scenderà in campo per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro gli azzurri. Presenti anche Thiaw e Giroud, con Stefano Pioli che ha convocato i seguenti giocatori.

Portieri: Maignan, Mirante.

Difensori: Kjaer, Tomori, Thiaw, Kalulu, Calabria, Florenzi, Theo Hernandez, Ballo-Touré, Gabbia.

Centrocampisti: Tonali, Bennacer, Krunic, Pobega, Brahim Diaz, Saelemaekers, Messias, De Ketelaere.

Attaccanti: Leao, Giroud, Origi, Rebic.