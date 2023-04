Milan-Napoli da record: secondo incasso più alto della storia del calcio italiano, la cifra

Milan-Napoli, andata dei quarti di Champions League stasera a Milano, si avvia ad essere il secondo incasso più alto nella storia

TuttoNapoli.net

Milan-Napoli, andata dei quarti di Champions League stasera a Milano, si avvia ad essere il secondo incasso più alto nella storia per una partita di calcio in Italia. A San Siro sono attesi 75.000 spettatori, per un incasso previsto di 8 milioni di euro, un milione circa in meno del record assoluto di 9.133.842 euro registrato per l'ottavo di finale di Champions del Milan contro il Tottenham, il 14 marzo scorso.