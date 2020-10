Milan, Pioli: "Altri casi Juve-Napoli? Prptocollo è preciso"

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Se ho il timore di altri casi simili a Juve-Napoli? Purtroppo la situazione non è semplice per nessuno, siamo in mano a dei professionisti - aggiunge - ci è stato messo a disposizione un protocollo molto preciso e, anche in questo, siamo privilegiati, perché veniamo controllati quasi quotidianamente. Quello che possiamo fare, come tutti i cittadini, è rispettare le regole, mantenendo le distanze e usando le mascherine. Speriamo che la situazione migliori col tempo e prima possibile". Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. (ANSA).