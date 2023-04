Milan, Pioli sogna la finale Champions: la frase che fa capire tutto

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato il match di domani contro l'Empoli in conferenza stampa

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato il match di domani contro l'Empoli in conferenza stampa e parlando di obiettivi ha fatto capire di sognare la finale Champions.

Aumentano i rimpianti per la corsa Scudetto?

"Non aumenta niente. I giudizi si fanno alla fine, a fine campionato e spero oltre per la Champions. Dobbiamo fare bene questi due mesi".