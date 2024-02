Milan, scelte obbligate in difesa anche col Napoli: nessuno dei tre centrali recupera

TuttoNapoli.net

Ancora una settimana in sotto numero e poi, per quanto riguarda il blocco dei difensori centrali del Milan, ci dovrebbero essere delle buone notizie. Già, perché la fase di recupero di Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu è entrata nell’ultimo step, con l’ordine d’uscita dalla lista degli indisponibili che è quello con il quale sono stati elencati i tre difensori che sono mancati come il pane a Pioli e alla squadra in generale. Assenze che, inevitabilmente, hanno anche messo in difficoità il sistema di gioco milanista, che nel corso delle settimane ha visto anche Theo Hernandez doversi adattare come centrale, esperimenti come Pobega braccetto di sinistra in una difesa a tre con il Monza o l'exploit di Jan-Carlo Simic che, proprio contro i brianzoli, ha segnato il suo primo gol in Serie A salvo poi finire ai margini delle scelte di Pioli.

Se tutto andrà come previsto dalle tempistiche comunicate dal club e anche stando alle ultime verifiche effettuate - si legge su MilanNews.it - , il primo a tornare in gruppo nel corso della prossima settimana sarà Malick Thiaw, infortunatosi durante il secondo tempo di Milan-Borussia Dortmund, penultima partita della fase a gironi della Champions League. Questo non vuol dire che Thiaw, con certezza, sarà a disposizione per il Rennes, ma Pioli potrebbe fargli assaporare l’aria della partita portandolo in panchina anche se, come sappiamo, servono sempre quei 10-15 giorni di riatletizzazione effettiva per poter essere pronti a scendere in campo. Per quanto concerne Tomori e Kalulu, i loro piani di rientro sono stati rispettati alla lettera. Sia l’inglese, caduto contro la Salernitana all’Arechi sia il jolly francese, out da Napoli-Milan di fine ottobre, hanno come obiettivo quello di vedere il semaforo verde per il rientro in gruppo entro la fine del mese.