Milan, un solo calciatore in dubbio per la trasferta a Napoli: già scelti i titolari

© foto di DANIELE MASCOLO

L'allenamento di rifinitura del Milan in vista del Napoli ha visto la presenza in gruppo di Olivier Giroud che quindi domani sera sarà regolarmente al suo posto in attacco nonostante il problema al tendine d'Achille. L'unico dubbio di Pioli a questo punto riguarda Malick Thiaw: sabato contro il Bologna ha riportato una leggera contrattura e nella seduta di stamattina ha lavorato a parte. Ad ogni modo il tedesco non dovrebbe giocare a prescindere perché i titolari in difesa dovrebbero essere Kjaer e Tomori. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.