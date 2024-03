Milinkovic e Meret sigillano lo 0-0: Napoli-Torino a reti bianche al 45'

Emozioni sì, gol no. Napoli e Torino danno vita ad un primo tempo intenso al Maradona, a tratti anche spettacolare per gli ampi spazi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Emozioni sì, gol no. Napoli e Torino danno vita ad un primo tempo intenso al Maradona, a tratti anche spettacolare per gli ampi spazi che ci sono in campo, ma nessuna delle due squadre riesce a buttarla dentro, anche per merito di un'ottima serata fin qui per i due portiere, Meret da un lato e Milinkovic-Savic dall'altra. All'intervallo, quindi, la gara è ancora bloccata sullo 0-0.

Kvara cestina l'1-0

Il copione della partita era ampiamente prevedibile e viene confermato fin dai primi minuti: il Napoli tiene il pallino del gioco, immagazzina praticamente due terzi del possesso palla, mentre il Torino gioca con i riferimenti uomo su uomo e tenta perlopiù di ripartire. I primi brividi arrivano nella metà campo azzurra a causa di qualche errore nella costruzione dal basso, ma la prima palla-gol è dei padroni di casa: Linetty sbaglia, regalando il pallone a Politano sulla trequarti; quest'ultimo imbuca in area per Kvaratskhelia, che a tu per tu con Milinkovic-Savic si fa ipnotizzare e cestina il potenziale vantaggio. Poco dopo è Osimhen a impensierire il portiere granata di testa, spedendo però di un soffio a lato.

Meret nega il gol a Zapata

Per oltre metà primo tempo il Torino non si fa vedere quasi mai nell'ultimo terzo di campo. Poi, un lampo di Zapata. Lobotka pasticcia dopo un recupero palla di Mario Rui e di fatto confeziona un assist al limite dell'area per Duvan, tra l'altro ex di questa partita. Quest'ultimo non ci pensa su due volte e calcia potente dai sedici metri: solo un miracolo di Meret gli nega la gioia del gol. La partita poi comincia a farsi più brutta, con tanti duelli, tanti calci e poche occasioni da rete. E al riposo si va sul risultato di 0-0.