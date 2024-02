Mistero Osimhen, dov'è finito? Per i giornali doveva atterrare "stamattina alle 8 a Capodichino"

Non si hanno ancora notizie di Victor Osimhen, anche se per i media sarebbe dovuto atterrare questa mattina sul presto

Non si hanno ancora notizie di Victor Osimhen, anche se per i media sarebbe dovuto atterrare questa mattina sul presto. Ad ora di pranzo non ci sono ancora notizie sul bomber nigeriano che ha giocato l'ultima gara, la finale di Coppa d'Africa, domenica. La sua partenza? il 27 dicembre. Manca da quasi due mesi.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ad esempio, scriveva: "Presto per capire se e quanto potrà giocare sabato contro il Genoa, ma intanto una certezza c’è: il Napoli riabbraccia Victor Osimhen. L’attaccante sbarcherà questa mattina alle 8 a Capodichino dopo un lungo viaggio che lo ha portato dalla Nigeria a Napoli, con scalo a Istanbul".

Il Corriere dello Sport oggi in edicola, invece, scriveva: "Victor Osimhen è partito ieri dalla Nigeria e arriverà direttamente a Napoli, via Parigi, di buon mattino. Presto, molto presto, dopo un lunghissimo viaggio cominciato ieri a Lagos".