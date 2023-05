MLS, ancora un ko per il Toronto di Insigne: canadesi terzultimi

Continua il periodo nero del Toronto che, malgrado Insigne e Bernardeschi in campo per 90 minuti.

Con la vittoria dello Sporting Kansas City in casa del Seattle Sounders, capolista nella West Conference, per 2-1 si è chiusa l'11^ giornata di MLS. Continua il periodo nero del Toronto che, malgrado Insigne e Bernardeschi in campo per 90 minuti, ha perso 2-0 in casa contro il New England capolista, finendo al 13° posto nell'East Conference. Male anche i Los Angeles FC di Chiellini, out per infortunio, che hanno perso 2-1 in casa di San Jose, scivolando al terzo posto a -2 dalla vetta, ma con due gare in meno. Di seguito il programma completo dell'11° turno e la classifica aggiornata:

11ª GIORNATA MLS

Sabato 6 maggio

Toronto - New England 0-2

San Jose - Los Angeles FC 2-1

New York Red Bulls - Philadelphia Union 0-1

Inter Miami - Atlanta 2-1

Cincinnati - DC United 2-1

Charlotte - New York City 3-2

Montreal - Orlando City 2-0

Nashville - Chicago 3-0

Houston Dynamo - Real Salt Lake 0-0

Dallas - St. Louis sospesa al 50' sullo 0-0 per maltempo

Vancouver - Minnesota 3-2

Portland - Austin 2-2

Los Angeles Galaxy - Colorado Rapids 1-3

Seattle Sounders - Sporting Kansas City 1-2

CLASSIFICA EAST CONFERENCE

New England 24

Cincinnati 24

Nashville 18

Atlanta 18

New York City 15

Columbus 14*

Philadelphia Union 14*

DC United 14

Orlando 14*

Inter Miami 12*

Montreal 12*

Charlotte 12

Toronto 12

Chicago 11*

New York Red Bulls 9

* una partita in meno

CLASSIFICA WEST CONFERENCE

Seattle Sounders 20

St. Louis 19*

Los Angeles FC 18**

San Jose 18

Dallas 15*

Houston 14**

Vancouver 14*

Minnesota 12*

Portland 12

Colorado Rapids 12

Real Salt Lake 11*

Austin 10*

Los Angeles Galaxy 6*

Sporting Kansas City 6

* una partita in meno

** due partite in meno