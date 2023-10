MLS, si è chiusa la regular season: disastro Toronto, ultimo e lontanissimo dai playoff

momento disastroso per il Toronto di Insigne, out anche i Los Angeles Galaxy.

Si è chiusa la regular season della MLS. Sono 14 le squadre qualificate ai playoff, tra cui i Los Angeles FC di Giorgio Chiellini, terzi nel gruppo Ovest. Tante delusioni a partire dall'Inter Miami di Leo Messi, penultimo nel gruppo Est: momento disastroso per il Toronto di Insigne, out anche i Los Angeles Galaxy. Quattro le squadre che accederanno alla prima fase prima dell'inizio ufficiale del tabellone.

I risultati della 34a giornata

Charlotte - Inter Miami 1-0

Cincinnati - Atlanta United 2-2

Columbus Crew - Montreal 2-1

Nashville - New York Red Bulls 0-1

New England Revolution - Philadelphia Union 2-1

New York City - Chicaco Fire 1-0

Toronto - Orlando City 0-2

Colorado Rapids - Real Salt Lake 0-1

Los Angeles Galaxy - Dallas 1-4

Portland Timbers - Houston Dynamo 1-3

San Jose Earthquakes - Austin 1-1

Sporting Kansas City - Minnesota 3-1

St. Louis - Seattle Sounders 0-2

Vancouver Whitecaps - Los Angeles FC 1-1

Classifica gruppo Ovest

1. St. Louis 56*, 2. Seattle Sounders 53*, 3. Los Angeles FC 52*, 4. Houston Dynamo 51*, 5. Real Salt Lake 50*, 6. Vancouver Whitecaps 48*, 7. FC Dallas 46*, 8. Sporting Kansas City 44**, 9. San Jose Earthquakes 44**, 10. Portland Timber 43, 11. Minnesota 41, 12. Austin 39, 13. Los Angeles Galaxy 36, 14. Colorado Rapids 27.

Classifica gruppo Est

1. Cincinnati 69*, 2. Orlando City 63*, 3. Columbus Crew 57*, 4. Philadelphia Union 55*, 5. New England Revolution 55*, 6. Atlanta United 51*, 7. Nashville 49*, 8. New York Red Bulls 43**, 9. Charlotte 43**, 10 Montreal 41, 11. New York City 41, 12. DC United 40, 13. Chicago Fire 40, 14 Inter Miami 34, 15 Toronto 22.

*: qualificate ai playoff

**: qualificate agli spareggi