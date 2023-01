Mondiale per club, Infantino annuncia: "In tv e stadio parole dell'arbitro al Var"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - In occasione del Mondiale per club al via in Marocco l'1 febbraio "per la prima volta, l'arbitro parlerà direttamente ai tifosi nello stadio e al pubblico televisivo a casa attraverso il microfono, spiegando perché è stata presa una decisione". La novità riguardante la direzione arbitrale delle partite di calcio è stata annunciata su Instagram dal presidente Fifa Gianni Infantino. "Questo è un messaggio molto importante per tutti gli appassionati di calcio - ha aggiunto Infantino - che vogliono vedere ancora più chiarezza sulle decisioni arbitrali.